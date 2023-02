Damrak koerst af op lager begin door rentezorgen

De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een lager begin. De negatieve stemming op Wall Street, waar de rentevrees weer oplaaide, lijkt daarmee ook in Europa te worden voortgezet. Verschillende kopstukken van de Amerikaanse centrale bank waarschuwden deze week al dat de rente in de Verenigde Staten verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden. Beleggers kijken dan ook vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat volgende week dinsdag wordt bekendgemaakt.

Behalve naar de renteperikelen gaat de aandacht uit naar de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen roestvrijstaalmaker Aperam en waterzuiveringsbedrijf NX Filtration met cijfers. Aperam zag de winst afgelopen kwartaal flink afnemen, waarbij de vraag naar roestvrij staal werd gedrukt door de grote voorraden en de verslechterde economische omstandigheden. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor een lager resultaat. Topman Timoteo Di Maulo denkt wel dat de bodem inmiddels is bereikt.

NX Filtration wist de omzet vorig jaar te verdubbelen en voldeed daarmee net aan de eigen verwachtingen. Voor dit jaar rekent het bedrijf uit Enschede op een verdere omzetgroei.

Ook de Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio was een positieve uitzondering en sloot 0,3 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,9 procent door flinke koersverliezen bij de Chinese techconcerns.

Olie- en gasconcern Shell zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging door Morgan Stanley. Daarnaast werd de Britse bank Barclays negatiever over postbedrijf PostNL. De Nederlandse staat maakte verder bekend het belang in ABN AMRO terug te willen brengen tot net onder de 50 procent. Momenteel heeft de overheid een belang van iets meer dan 56 procent.

Op de Amsterdamse beurs blijft ook Galapagos in de belangstelling staan. De biotechnoloog liet weten bemoedigende eerste resultaten te hebben gepresenteerd over veiligheid en werkzaamheid van een kandidaat-medicijn. Het aandeel zakte donderdag nog dik 8 procent na tegenvallend nieuws over het middel filgotinib bij de ziekte van Crohn in Europa.

In Frankfurt waarschuwde Adidas voor een verlies als gevolg van de breuk met Kanye West dat kan oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Na een reeks antisemitische uitspraken van de rapper verbrak het Duitse sportartikelenmerk de samenwerking met West, die zichzelf tegenwoordig Ye noemt.

De euro was 1,0732 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 77,78 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 84,29 dollar per vat.