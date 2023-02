Studie: klimaatdoelstelling sector langdurige zorg niet haalbaar

De klimaatdoelstellingen voor de verduurzaming van gebouwen binnen de sector langdurige zorg, zoals verpleeghuizen, zijn niet haalbaar. Dat concludeert ABN AMRO na onderzoek. Dat komt door de stijging van bouwkosten, strengere duurzaamheidseisen aan het vastgoed en een sterk stijgende rente.

Deze factoren zorgen ervoor dat de jaarlijkse kosten van een duurzaam nieuw pand in twee jaar met 83 procent gestegen zijn. “Dit kan de sector niet betalen. Steun vanuit de overheid lijkt noodzakelijk”, stelt de bank.

In de recent gesloten ‘Greendeal Zorg’ is overeengekomen dat de CO2-uitstoot in de zorg per 2030 met 55 procent gereduceerd moet zijn ten opzichte van 2018. ABN AMRO schat dat tot 2030 nog 15 tot 20 procent van het vastgoed vernieuwd moet worden om dit doel te halen. Het vastgoed in de langdurige zorg bestaat met name uit woningen voor de bewoners van verpleegtehuizen, en woningen voor de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Voor nieuw vastgoed is geen geld. “De extra woonlasten van ruim 7000 euro per bewoner voor nieuw zorgvastgoed zijn eigenlijk door niemand in de sector op te vangen.”