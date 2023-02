Taxiapp Lyft keldert, oliebedrijven omhoog op Wall Street

Taxidienst Lyft heeft vrijdag een rampdag gehad op de aandelenbeurzen in New York. De branchegenoot van Uber verloor na tegenvallende resultaten meer dan een derde van zijn waarde. Oliebedrijven gingen weer omhoog. Zij profiteerden van stijgende olieprijzen nadat Rusland bekend had gemaakt zijn olieproductie terug te schroeven als gevolg van westerse sancties.

Lyft kwam met zwaar teleurstellende resultaten over het afgelopen kwartaal, waarin het dieper in de rode cijfers dook. Ook gaat het bedrijf zijn prijzen verlagen om meer klanten te winnen van zijn grotere rivaal Uber. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel eveneens tegen. Lyft werd 36,4 procent lager gezet. Uber ging 4,4 procent mee omlaag omdat beleggers bang zijn voor een prijzenoorlog die de winstgevendheid van Uber aantast.

Oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron, Marathon Oil en Occidental Petroleum stegen tot 6,2. De Russische aankondiging zorgde voor stijgende olieprijzen omdat handelaren voorzien dat er minder olie zal worden opgepompt dan nodig is. Het Witte Huis meent dat de Russische stap aantoont dat Moskou niet bang is om energie in te zetten als wapen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 79,81 dollar en Brentolie werd 2,4 procent duurder op 86,49 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 33.869,27 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4090,46 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 11.718,12 punten.

Rivian verloor haast 3 procent. Ford blijkt zijn aandeel in de maker van elektrische auto’s afgelopen jaar tot zo’n 1 procent te hebben teruggebracht. Ford werd 5,6 procent lager gezet.

Boeing steeg 0,4 procent. Air India heeft volgens geruchten een bestelling voor 220 vliegtuigen bij het Amerikaanse bedrijf gedaan. Ook concurrent Airbus mag 250 vliegtuigen voor de Indiase luchtvaartmaatschappij gaan maken.

PayPal steeg 3 procent. De Amerikaanse betaaldienst zag de omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. Ook kondigde topman Dan Schulman zijn vertrek aan. Hij gaat eind dit jaar met pensioen.

News Corp daalde 9,4 procent. Het mediaconcern van miljardair Rupert Murdoch en eigenaar van The New York Post en The Wall Street Journal gaat zo’n 1250 banen schrappen om kosten te besparen na tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal. Het gaat om ongeveer 5 procent van het totale personeelsbestand.

Expedia zakte 8,6 procent. Het bedrijf achter reiswebsites als Expedia.com, HomeAway en Trivago boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan kenners hadden verwacht.

De euro was 1,0677 dollar waard, tegen 1,0672 dollar bij het slot van de Europese beurzen.