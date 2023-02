Tweede Kamer wil hoorzitting met in Rusland actieve bedrijven

Parlementariërs roepen Nederlandse bedrijven die nog steeds actief zijn in Rusland op om daarover tekst en uitleg te geven in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid steunt een verzoek van GroenLinks om een hoorzitting te organiseren met onder meer JDE Peet’s, Philips en Unilever. Deze bedrijven werden vrijdag genoemd in een publicatie van de Volkskrant omdat zij nog activiteiten hebben in Rusland, dat ongeveer een jaar geleden Oekraïne binnenviel.

Het verzoek van GroenLinks wordt gesteund door de coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie, CDA en oppositiepartijen PvdA en DENK. Tom van der Lee (GroenLinks) wil snel met de bedrijven in gesprek en stelt daarom een spoedprocedure voor. Bedrijven die worden uitgenodigd mogen zelf kiezen of ze daar al dan niet op in gaan.

Van der Lee vindt het een “pijnlijk gegeven” dat Nederlandse bedrijven nog actief zijn in Rusland. “Sancties worden zo te zien niet overtreden, maar uit solidariteit met het Oekraïense volk mogen wij meer van deze bedrijven verwachten.”

Het Kamerlid wil nadrukkelijk ook in gesprek met JDE Peet’s, het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf dat onder meer Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee vervaardigt. Volgens de Volkskrant beantwoordt dit bedrijf namelijk geen vragen over de aanwezigheid in Rusland en heeft het hier ook geen verklaring over gepubliceerd.