Veel zzp’ers begonnen vorig jaar bedrijf in de bouwsector

Het aantal zelfstandige ondernemers is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name in de bouw zijn veel mensen voor zichzelf begonnen. Het aantal bedrijven met meerdere medewerkers in dienst is daarentegen gedaald.

In totaal waren er aan het begin van 2023 ruim 2,1 miljoen bedrijven, een stijging van ongeveer 79.000 op jaarbasis. Verreweg het grootste aandeel bestaat uit zzp’ers. Zij nemen zo’n 80 procent van alle bedrijven in Nederland voor hun rekening. Het aantal bedrijven dat bestaat uit meer dan een werknemer daalde vorig jaar met zo’n 4000 tot bijna 427.000 aan het begin van dit jaar.

In de bouwsector werden de meeste bedrijven opgericht, met name door zzp’ers. In totaal ging het om ruim ongeveer 11.100 oprichtingen, zo’n 10.700 daarvan betrof een zzp-bedrijf. Naast de bouw startten in 2022 volgens het CBS ook veel organisatieadviesbureaus. Binnen deze branches werden daarentegen ook veel bedrijven opgeheven in 2022, ruim 6000 in de bouw en bijna 5000 organisatieadviesbureaus. Per saldo bleef de bouw echter de branche waarin relatief de meeste bedrijven vorig jaar het levenslicht zagen.

Het CBS merkt op dat het aantal zelfstandige bedrijven weliswaar groter is, maar dat bedrijven met meer werkzame personen doorgaans belangrijker zijn voor de economie. Binnen deze groep richtten mensen met name webwinkels op, het meeste voor huis- en tuinartikelen en voor kleding. Desondanks werden er meer webwinkels opgeheven dan gestart.