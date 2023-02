Cameramaker Olympus zakt op lagere Japanse beurs

Olympus behoorde maandag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse camerafabrikant verlaagde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar, dat loopt tot eind maart, na tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal. De algehele stemming op de Aziatische aandelenmarkten was ook overwegend negatief. Beleggers bleven terughoudend in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat dinsdag bekend wordt gemaakt.

De afgelopen week waarschuwden verscheidene kopstukken van de Amerikaanse centrale bank, onder wie Fed-voorzitter Jerome Powell, al dat de rente waarschijnlijk verder omhoog moet om de hardnekkig inflatie te bestrijden. Ook komen woensdag de Amerikaanse winkelverkopen naar buiten. Die geven mogelijk meer inzicht over de impact van de prijsstijgingen op de uitgaven van de Amerikaanse consumenten.

De geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China zorgden eveneens voor voorzichtigheid. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een in het luchtruim vliegend object neergeschoten. Het was de vierde keer deze maand dat Amerikaanse jagers een vliegend object neerhaalden. De objecten die de afgelopen dagen boven de Amerikaanse staat Alaska en Canada zijn neergehaald, leken volgens een Witte Huis-woordvoerder echter “niet veel” op de Chinese ballon die op 4 februari voor de kust van South Carolina werd neergeschoten en waren veel kleiner.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,9 procent lager. Olympus zakte bijna 3 procent. Elektronicafabrikant Sony verloor 1,7 procent en de Japanse techinvesteerder SoftBank daalde ruim 1 procent. Beleggers waren daarnaast in afwachting van de benoeming van de nieuwe gouverneur van de Bank of Japan, die dinsdag bekend wordt gemaakt. Vrijdag meldden Japanse media al dat Kazuo Ueda naar verwachting Haruhiko Kuroda zal opvolgen, die na afloop van zijn tweede termijn op 8 april zal aftreden bij de centrale bank.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de hoofdindex in Shanghai klom 0,7 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent, mede door een koersdaling van dik 3 procent van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix. De Australische All Ordinaries leverde 0,2 procent in.