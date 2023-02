Mogelijk ook na woensdag nog geen beurshandel in Turkije

De aandelenbeurs in de Turkse hoofdstad Istanbul blijft mogelijk ook nog na woensdag gesloten. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De handel werd vorige week woensdag stilgelegd na de aanhoudende koersval, die volgde op de verwoestende aardbevingen in Turkije.

De BIST 100-index, de hoofdgraadmeter van Istanbul, daalde woensdag dik 7 procent. Dinsdag zakte de index al 8,6 procent en maandag sloot de beurs 1,4 procent lager. De Turkse beurs koerste met een verlies van tientallen miljarden dollars af op het grootste weekverlies sinds de financiƫle crisis van 2008.

De beslissing om de beurs niet meteen te sluiten na de zware aardbeving in de nacht van zondag op maandag, zorgde ook voor veel kritiek. Volgens de Turkse econoom Cem Seymen hadden de beurzen meteen de handel moeten staken. De belangrijkste Turkse oppositiepartij diende vorige week nog een klacht in bij de financiƫle toezichthouder in het land. Er zou namelijk onvoldoende gedaan zijn om de beurs wel open te houden.