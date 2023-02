Nederlands gasverbruik naar laagste niveau in 50 jaar door prijs

Het Nederlandse gasverbruik is afgelopen jaar gedaald tot het laagste niveau in vijftig jaar. Vergeleken met 2021, voor de forse stijging van de gasprijs, was het verbruik vorig jaar ongeveer een kwart lager. Vooral de mensen thuis en grote industriële bedrijven deden zuiniger aan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huishoudens bespaarden een kwart. Dat kwam vooral door de hoge prijs, maar ook het warmere weer zorgde voor een daling van 10 procent binnen deze groep. De industrie nam een daling van nog meer dan een kwart voor haar rekening, waar bedrijven in de aardolie en chemie de sterkste bijdrage aan leverden. Elektriciteitscentrales hadden nog wel veel gas nodig, maar noteerden alsnog een daling van 12 procent.

Glastuinbouwers met een gasmotor bespaarden nog meer op hun gasverbruik: 30 procent. Zij kozen ervoor hun kassen op een andere manier te verwarmen of dit even helemaal niet te doen door de hoge kosten.

Het totale Nederlandse gasverbruik kwam afgelopen jaar uit op 31 miljard kubieke meter, het laagste niveau sinds 1972. Het CBS had vorig jaar al gemeld dat in het eerste halfjaar van 2022 ook al een kwart minder gas werd verbruikt. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne begin vorig jaar steeg de prijs snel.

Om Rusland te vervangen als belangrijke bron van gas, stortte Nederland zich op vloeibaar gemaakt aardgas (lng). De invoer hiervan verdubbelde tot ruim 9 miljard kuub, mede door de opening van een lng-terminal voor de kust van de Eemshaven. Afgelopen jaar was een derde van de invoer vloeibaar.