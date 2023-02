NVM: stortvloed regels verhuurders funest voor hele woningmarkt

Makelaarsvereniging NVM maakt zich ernstig zorgen over “alle regulerende maatregelen” die er momenteel op woningverhuurders in de vrije sector worden afgevuurd. De maatregelen van woonminister Hugo de Jonge zijn “funest voor de gehele Nederlandse woningmarkt”, stelt de organisatie.

Het kabinet heeft verschillende nieuwe regels bedacht die huurwoningen goedkoper zouden moeten maken. Maar volgens de NVM pakken deze averechts uit en zal het woningaanbod uiteindelijk juist afnemen hierdoor. Een van de maatregelen is dat de overdrachtsbelasting voor particuliere woningbeleggers dit jaar is verhoogd tot meer dan 10 procent. Ook de aanscherping van de fiscale regels pakt zeer nadelig uit voor verhuurders. Hierdoor wordt de verhuur volgens de NVM onrendabel. Volgend jaar krijgen de verhuurders opnieuw met een aanscherping van de regels te maken.

“In combinatie met de gestegen rente is het voor vrijwel alle middenhuurwoningen bij afloop van de huurovereenkomst nu rendabeler om ze te verkopen dan opnieuw te verhuren”, concludeert de NVM. Dat is nadelig voor de doorstroming in de woningmarkt. “Niet alleen NVM, maar met ons vrijwel alle woningmarktexperts, zijn het erover eens dat een ruimer aanbod in de vrije sector de doorstroming bevordert en de arbeidsmobiliteit vergroot.”

De NVM roept De Jonge op om de maatregelen te heroverwegen, gezien de negatieve effecten ervan. Volgens de makelaars zijn alle regulerende maatregelen des te opmerkelijker omdat het nog niet zo lang geleden, onder oud-woonminister Stef Blok, beleid was om de vrije huursector juist flink te vergroten.

Als de vrije sector structureel kleiner wordt is er voor woningzoekenden zoals starters, expats en senioren, steeds minder perspectief. “Gezien de beweging die momenteel al gaande is, bestaat er een zeer reĆ«el risico dat tienduizenden en wellicht honderdduizenden huurwoningen op termijn van de markt verdwijnen. Deze onnodige tegenwind kan en moet van richting worden veranderd.”