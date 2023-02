Airbnb denkt dat vraag naar reizen sterk blijft ondanks inflatie

Woningverhuurplatform Airbnb denkt dat de vraag naar reizen komende tijd sterk blijft, ondanks de vrees bij veel deskundigen dat mensen voorzichtiger worden in hun bestedingen nu de inflatie erg hoog is en in tal van landen recessies op de loer liggen. Het Amerikaanse concern zegt bij het verschijnen van zijn resultaten tot nu toe eigenlijk nog weinig tekenen van afkoeling van de reismarkt te zien. In Europa merkt Airbnb juist dat mensen hun overnachtingen voor in de zomer eerder boeken.

In de laatste drie maanden van vorig jaar, met daarin de drukke feestdagenperiode, ging de omzet met bijna een kwart omhoog tot 1,9 miljard dollar. Dat kwam vooral door het wegvallen van de coronarestricties die in de vergelijkbare periode in 2021 nog van kracht waren. Onder de streep bleef 319 miljoen dollar over, wat beduidend meer is dan de 55 miljoen dollar winst van een jaar terug.

Komende maanden zullen de huurprijzen van geboekte woningen op het platform waarschijnlijk wel wat lager uitkomen, aangezien mensen meer naar goedkopere slaapplekken zullen zoeken. Toch voorziet Airbnb dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar aardig op peil zal blijven. De omzetprognose van het bedrijf bedraagt ongeveer 1,8 miljard dollar, wat veel meer is dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Airbnb gaat er daarnaast van uit dit jaar ongeveer dezelfde marges te kunnen rekenen als vorig jaar. Dat komt omdat het bedrijf denkt de kosten onder controle te houden.