CBS maakt duidelijk of Nederland in recessie zat

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdag bekend hoe de economie het er in het slotkwartaal van afgelopen jaar vanaf heeft gebracht. In het derde kwartaal daalde het bruto binnenlands product (bbp) met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Kromp de economie in het vierde kwartaal opnieuw dan is Nederland officieel in een recessie beland.

Verder kan het CBS ook iets zeggen over de prestaties van de Nederlandse economie in heel 2022. Over een jaar gemeten valt er wel groei te verwachten omdat Nederland in 2021 gehinderd werd door coronabeperkingen, die zorgden voor groeivertraging. Lockdowns en andere beperkingen waren er afgelopen jaar nauwelijks meer.

Wel was er een hoge inflatie en die remde de economie af, maar de laatste maanden kwam er juist van dat vlak weer beter nieuws. Ook sommige andere macro-economische cijfers leken erop te duiden dat het ergste achter de rug is.

Ook over de eurozone en de Europese Unie komen groeicijfers over het vierde kwartaal. Die maakt het Europese statistiekbureau Eurostat aan het einde van de ochtend bekend. Dat betreft wel een tweede raming. Eind vorige maand kwamen de statistici uit Luxemburg in een eerste raming al tot een economische groei van 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder.