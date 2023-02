Consumenten gaven in december fors meer uit dan jaar eerder

Huishoudens hebben in december flink meer uitgegeven dan een jaar eerder, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral aan diensten zoals de horeca gaven we veel meer uit. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er eind 2021 nog een coronalockdown was.

In totaal gaven huishoudens 9,9 procent meer uit dan een jaar eerder. Aan diensten gaven consumenten bijna 20 procent meer uit, zelfs gecorrigeerd voor de inflatie. Maar aan goederen gaven ze minder uit. Daar noteerde het CBS een daling van 0,6 procent.

Vooral de uitgaven aan eten, dranken en tabak daalden. Dat hangt samen met het feit dat Kerstmis in 2021 thuis moest worden gevierd. Wel gaven huishoudens meer uit aan kleding, schoenen en lederwaren.