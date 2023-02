Gasunie: extra lng-import via Terneuzen niet haalbaar

De bouw van een drijvende lng-terminal in de haven van Terneuzen is op korte termijn niet haalbaar. Dat meldt Gasunie op basis van onderzoek naar de mogelijkheden om de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Nederland uit te breiden. In de terminals kan lng worden omgezet naar aardgas wat vervolgens aan het Nederlandse gasnet kan worden geleverd.

Volgens Gasunie is het realiseren van een terminal in Terneuzen voor een beperkte periode en op de korte termijn “technisch en commercieel niet haalbaar”. Het onderzoek van Gasunie betreft een verkenning naar maatregelen om in Nederland de importcapaciteit van lng te verhogen. “Dat is noodzakelijk om het wegvallen van Russisch aardgas op te kunnen vangen en de schaarste op de Europese gasmarkt terug te dringen”, aldus de gastransportbeheerder.

Ondanks dat de terminal in Terneuzen niet meer tot de mogelijkheden behoort, blijft Gasunie andere opties onderzoeken. Daarbij wordt met name gekeken naar uitbreiding van de capaciteit in Groningen en op de Maasvlakte. Op die laatste locatie komt mogelijk een vierde tank met een capaciteit van 4 miljard kubieke meter aardgas. In de Groningse Eemshaven ligt een “technische optimalisatie” van een bestaande installatie voor. Daarmee moet het op termijn mogelijk worden om jaarlijks 10 miljard kubieke meter aardgas het gasnet op te sturen.

Ter vergelijking, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde maandag dat Nederland het afgelopen jaar 31 miljard kubieke meter gas heeft verbruikt. Dat was het laagste niveau in vijftig jaar. Op het hoogtepunt, in 2010, verbruikten de industrie en huishoudens zo’n 53 miljard kuub gas.