Milieuclub: vervuiler meer betalen voor overstromingsverzekering

Milieudefensie vindt het niet rechtvaardig als straks iedereen moet gaan betalen voor een verzekering tegen grote overstromingen. “Klimaatverandering wordt eerst en vooral veroorzaakt door grote vervuilende bedrijven en de rijkste 10 procent van de bevolking”, reageert de organisatie op een eerder bekendgemaakt plan van verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars maakte eind vorig jaar bekend dat onderzocht wordt hoe schade gecompenseerd kan worden als bijvoorbeeld een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt, of als de zeeweringen het begeven. Schade van natuurrampen wordt nu door de overheid gecompenseerd. Hoe zo’n nieuwe verzekering er precies uit komt te zien wordt nog uitgewerkt. Het Verbond heeft als streefdatum 1 januari 2025 voor de overstromingsverzekering.

Milieudefensie stelt dat overstromingen mensen uit alle inkomensgroepen raken. “We weten dat mensen die minder te besteden hebben zich minder snel aanvullend verzekeren. Hierdoor worden arme mensen minder beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Wij vinden dat nieuw beleid met name de kwetsbare groepen in de samenleving moet beschermen. Daarom pleiten we voor een verplichte verzekering, waarbij mensen die weinig te besteden hebben hun premie vergoed krijgen door de overheid”, aldus de milieuorganisatie.