Nikkei sluit hoger ondanks tegenvallende economische groei

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag in de plus gesloten. Vooral de Japanse chipbedrijven werden hoger gezet, in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse techsector. Een tegenvallende groei van de Japanse economie had weinig impact op de beurshandel. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. Beleggers keken daarbij met name uit naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten wordt gebracht.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde 0,6 procent in de plus. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron steeg 1,5 procent. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de Japanse economie in het vierde kwartaal met 0,6 procent op jaarbasis is gegroeid, na een herziene krimp van 1 procent in het derde kwartaal. Economen hadden gerekend op een groei van 2 procent.

De tegenvallende economische groei vormt een uitdaging voor de nieuwe gouverneur van de Japanse centrale bank. De Japanse regering bevestigde dinsdag voormalig bestuurslid van de Bank of Japan Kazuo Ueda te willen benoemen tot opvolger van Haruhiko Kuroda, die na afloop van zijn tweede termijn op 8 april zal aftreden bij de centrale bank. De benoeming van Ueda werd eerder al gemeld door Japanse media.

Grote wijzigingen van het beleid van de Bank of Japan worden onder Ueda niet verwacht. Hij verklaarde vorige week al dat het huidige stimuleringsbeleid van de Bank of Japan “gepast” is. De Bank of Japan is de enige grote centrale bank in de wereld die de rente niet heeft verhoogd in de strijd tegen de inflatie.

De Chinese beurzen lieten weinig beweging zien. De Hang Seng-index in Hongkong daalde tussentijds 0,2 procent en de hoofdindex in Shanghai bleef vrijwel vlak. De Kospi in Seoul won 0,5 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent. In India werd nog bekendgemaakt dat de inflatie in het land in januari is opgelopen tot 6,5 procent, van 5,7 procent in december. Economen hadden gerekend op een inflatie van 5,9 procent.