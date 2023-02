Ook spaarders ING krijgen meer spaarrente

Spaarders bij ING krijgen een hogere rente voor geld dat ze bij de bank hebben gestald. Vanaf maart verdubbelt de spaarrente voor veel particuliere spaarders bij het financiƫle concern. Eerder kondigde Rabobank al aan de spaarrentes te verhogen.

Particulieren ontvangen per 1 maart over de eerste 10.000 euro aan spaargeld een vergoeding van 0,5 procent, terwijl dat nu nog 0,25 procent is. Boven dat bedrag zal de spaarrente 0,4 procent zijn, waar dat nu nog 0,15 procent is. Boven de 1 miljoen euro keert de bank nog altijd geen rente uit.

Zakelijke spaarders zien de rentes meer dan verdubbelen tot tegoeden van 10 miljoen euro. Daarboven krijgen ze geen spaarrente.

Vorige maand werd bekend dat spaarders bij Rabobank meer rente krijgen. Vanaf donderdag verdubbelt de spaarrente daar naar een half procent.

Lange tijd kregen spaarders amper iets voor het geld dat ze bij banken hadden gestald door de lage rentes op de kapitaalmarkten. Enige tijd moesten grote spaarders zelfs geld toeleggen op hun tegoeden bij banken. Maar door de hoge inflatie zijn centrale banken begonnen hun beleidsrentes te verhogen, dus stijgen de rentes voor banken mee.