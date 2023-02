PFZW verkoopt opnieuw voor miljoenen aan olie- en gasbeleggingen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft de afgelopen maanden zijn belangen in 78 bedrijven verkocht die onvoldoende doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Die aandelen hadden een totale waarde van ongeveer 303 miljoen euro. De verkoop is onderdeel van een programma waar het pensioenfonds vorig jaar mee begon.

PFZW streeft ernaar om alleen nog in olie- en gasbedrijven te investeren die zich inzetten voor de doelen die staan in het Klimaatakkoord van Parijs. Zo verlangt het pensioenfonds van deze bedrijven dat zij een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken.

Met bedrijven die vooralsnog onvoldoende doen in de ogen van PFZW, worden gesprekken gevoerd. Daarbij maakt het fonds ook gebruik van de rechten die het heeft als aandeelhouder, zoals het stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Lukt het de overgebleven bedrijven niet hun bedrijfsprocessen voor het einde van dit jaar in lijn te krijgen met de klimaatdoelstellingen, dan worden ook de aandelen van deze ondernemingen verkocht. PFZW meldt dat er momenteel met twaalf olie- en gasbedrijven een “intensieve dialoog” wordt gevoerd. De aandelen in deze bedrijven vertegenwoordigen een waarde van zo’n 1,2 miljard euro.

In totaal heeft PFZW al belangen in 192 bedrijven verkocht, wat gelijk staat aan ongeveer 18 procent van de totale beleggingen in olie- en gasbedrijven bij de start van het programma. Daarmee is een waarde van zo’n 772 miljoen euro gemoeid, aldus PFZW.