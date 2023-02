Prijsverhogingen stuwen omzet Coca-Cola

Meerdere prijsverhogingen hebben de Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola een hogere omzet opgeleverd in het laatste kwartaal van vorig jaar. De totale volumes lieten echter een kleine krimp zien.

Toch spreekt topman James Quincey van sterke resultaten. “Hoewel 2022 veel uitdagingen met zich meebracht, zijn we trots op onze algehele resultaten in een dynamische werkomgeving”. De bestuursvoorzitter deed dinsdag een winstvoorspelling voor heel 2023 die de verwachtingen van marktkenners overtroffen.

Coca-Cola, dat ook eigenaar is van merken als Fanta, Sprite, Aquarius, Fuze Tea en Minute Maid, behaalde een omzet in het vierde kwartaal van 10,1 miljard dollar (zo’n 9,3 miljard euro). Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar dat komt dus geheel doordat de prijzen van frisdranken zijn opgeschroefd.

De winst per aandeel over heel 2022 groeide tot 2,48 dollar. Bestuursvoorzitter Quincey voorziet dat deze winst dit jaar met nog 4 tot 5 procent groeit, boven de verwachtingen van deskundigen.