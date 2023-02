Randstad groeit minder hard door afzwakkende economie

Randstad is in de laatste maanden van 2022 minder hard gegroeid dan begin vorig jaar. Door de verwachte recessie waren bedrijven voorzichtiger met het aannemen van nieuw personeel. In de voorgaande kwartalen groeide het bedrijf nog hard door de krappe arbeidsmarkt.

De omzet in het vierde kwartaal steeg nog wel, tot 7 miljard euro. Maar daarmee was de groei op eigen kracht, dus zonder wisselkoerseffecten, slecht zo’n 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is veel minder dan in de voorgaande kwartalen.

“De macro-economische omstandigheden verzwakten in het vierde kwartaal, wat zich vertaalde in minder wervingsactiviteiten van klanten”, schrijft het bedrijf in een toelichting. In Noord-Amerika, Spanje en Portugal daalden de opbrengsten voor Randstad. In Nederland was er in het vierde kwartaal nog wel sprake van groei.

De winst voor aftrek van belastingen daalde in het slotkwartaal ook met een tiende tot 273 miljoen euro. Het nettoresultaat steeg wel, maar dat kwam doordat Randstad minder belasting betaalde in vergelijking met het vierde kwartaal van 2021.

De “trend” dat werkgevers voorzichtiger aan doen, is ook begin 2023 merkbaar voor Randstad. De omzet in januari was daarom iets lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

In heel 2022 steeg de omzet op eigen kracht met 8 procent tot 27,6 miljard euro, mede doordat werkgevers het lastig vonden om zelf geschikt personeel te vinden. Daarop boekte Randstad een jaarwinst van 768 miljoen euro, ruim een vijfde meer dan een jaar eerder.

Randstad ziet ook zijn financieel topman Henry Schirmer vertrekken. Zijn opvolger haalt het bedrijf uit de eigen gelederen. De huidige topman van Randstad in Zuid-Europa en Latijns-Amerika, Jorge Vazquez, wordt de nieuwe eindverantwoordelijke voor financiƫle zaken.