Randstad omlaag na cijfers, AEX sluit vrijwel vlak

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag vrijwel onveranderd gesloten. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Verder stond uitzender Randstad bij de dalers op Beursplein 5 na bekendmaking van cijfers.

De AEX ging uiteindelijk een fractie omhoog tot 762,97 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1017,75 punten. Op de aandelenmarkten in Londen, Frankfurt en Parijs waren koerswinsten tot 0,4 procent te zien.

De Amerikaanse inflatie viel in januari wat hoger uit dan economen hadden verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve mogelijk langer doorgaan met het verhogen van de rente.

Randstad eindigde met een min van 0,9 procent, na een grillige handelsdag voor het aandeel. Het uitzendconcern groeide vorig kwartaal minder hard doordat bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel. Die trend zette zich ook voort in de eerste maand van 2023. Randstad kondigde ook aan voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

In de AEX ging staalproducent ArcelorMittal aan kop met een winst van 2,7 procent, gevolgd door telecombedrijf KPN (plus 1,8 procent) en betalingsdienstverlener Adyen (plus 1,3 procent). Grootste daler was techinvesteerder Prosus met een daling van 2 procent.

In de MidKap had kunstmestbedrijf OCI het lastig met een verlies van 5,6 procent, onder druk van tegenvallende resultaten. Dat gold ook voor de aanbieder van postkluisjes InPost (min 4 procent). Roestvrijstaalfabrikant Aperam zette het herstel van de zware koersval op vrijdag door met een winst van 3,7 procent en was daarmee koploper bij de middelgrote fondsen.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak was Sif een opvallende uitschieter met een stijging van meer dan 10 procent. Beleggers reageerden positief op de uitbreidingsplannen van de maker van funderingen voor windmolens op de Rotterdamse Maasvlakte.

In Frankfurt kelderde Thyssenkrupp ruim 10 procent. Het Duitse industrie- en staalconcern zag de winst afgelopen kwartaal dalen. Ook het aantal orders nam af. Vodafone klom 3,4 procent in Londen. Branchegenoot Liberty Global heeft een belang van 5 procent genomen in het Britse telecomconcern. In Nederland zijn de twee bedrijven samen eigenaar van VodafoneZiggo.

De euro was 1,0715 dollar waard, tegen 1,0712 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 78,66 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 85,27 dollar per vat.