Schiphol wil richting meivakantie weer aantal reizigers beperken

Schiphol wil opnieuw het aantal reizigers dat vliegt via de luchthaven beperken, tot en met de meivakantie. Het zou gaan om een “veiligheidsmarge” van 5 procent minder reizigers, wat neerkomt op enkele duizenden. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van De Telegraaf. Zij geeft aan dat de marge met name moet gaan gelden voor de ochtenduren, die vaak de piekmomenten vormen voor Schiphol.

Schiphol overlegt dinsdag en woensdag nog met luchtvaartmaatschappijen en bagageafhandelaars over maatregelen op de luchthaven. Het voorstel van de veiligheidsmarge is tijdens dit overleg aan bod gekomen. De kans dat daarin nog iets gewijzigd gaat worden, is volgens de woordvoerster klein. “Maar het is nog wel altijd onderwerp van gesprek”, benadrukt zij.

Begin deze maand meldde topman van Schiphol Ruud Sondag al dat er mogelijk een nieuw maximum zou komen voor het aantal reizigers dat de luchthaven tijdens de meivakantie aankan. Dat komt omdat de afhandelbedrijven op de luchthaven nog steeds honderden mensen tekortkomen.

Dat plan stuitte toen op onvrede bij de reisbranche. Reisbranchevereniging ANVR noemde dit “onacceptabel”. Met name dat Sondag het probleem bij de bagageafhandeling neerlegde, werd bestempeld als “afschuifpolitiek”. Net als vorig jaar allemaal vluchten eruit laten halen, vinden de reisorganisaties voor de komende vakantieperiodes geen optie. “Niet na alle plannen die er zijn gemaakt, alle beloftes en alle harde woorden van Schiphol zelf.”

BARIN, de belangenvereniging voor de luchtvaartmaatschappijen, dacht daar ook zo over. “We zullen met zijn allen een tandje bij moeten zetten om ervoor te zorgen dat we het aanbod van reizigers kunnen accommoderen”, stelde BARIN-voorzitter Marnix Fruitema.

Eerder meldde Schiphol nog dat de reizigerslimiet na maart zou komen te vervallen. Die geldt sinds juli vorig jaar en werd ingesteld omdat er personeelstekorten waren bij de beveiligers op Schiphol. Daardoor ontstonden vanaf de meivakantie lange rijen, soms tot buiten de vertrekhal.