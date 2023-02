Turkse aandelenbeurs in Istanbul woensdag weer open

Turkije is van plan de beurshandel in de hoofdstad Istanbul woensdag te hervatten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Maandag werd nog overwogen om de handelsonderbreking te verlengen, maar daar wordt toch van afgezien. De handel werd vorige week woensdag stilgelegd na een aanhoudende koersval, die volgde op de verwoestende aardbevingen in Turkije.

Om een verdere koersval bij de heropening van de Turkse beurs te voorkomen, hebben de autoriteiten maatregelen genomen om de aandelenkoersen te ondersteunen. Zo wordt de belasting van 15 procent die beursgenoteerde bedrijven moeten betalen als ze hun eigen aandelen inkopen, tijdelijk ingetrokken. Daarnaast moeten particuliere pensioenfondsen die een overheidsbijdrage van maximaal 30 procent ontvangen, verplicht de overheidsbijdrage gebruiken voor de aankoop van aandelen.

Twee Turkse staatsbedrijven hebben vorige week al hun programma’s voor het inkopen van eigen aandelen opgevoerd toen de koersen in de twee handelsdagen na de aardbevingen omlaag doken. Telecombedrijf Turk Telekomunikasyon, bekend als Turk Telekom, kondigde een nieuw terugkoopprogramma aan, en de aanbieder van mobiele telefonie Turkcell Iletisim Hizmetleri versnelde zijn inkoopprogramma. Ook de kredietverstrekkers Turkiye Halk Bankasi en Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, samen met verzekeraar Turkiye Sigorta, versnelden hun inkoopprogramma’s.