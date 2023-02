Viaplay groeit hard maar lijdt verlies in laatste maanden 2022

Het Zweedse streamingplatform Viaplay is in het laatste kwartaal hard doorgegroeid. Het aantal betalende abonnees voor live-uitzendingen van de Formule 1 en voetbal uit de Bundesliga en Premier League steeg met meer dan 80 procent tot ruim 7,3 miljoen. De investeringen in nieuwe programma’s en de uitbreiding naar meer landen gingen wel ten koste van het nettoresultaat, want het bedrijf sloot het kwartaal af met een verlies.

De omzet steeg in het vierde kwartaal tot 4,7 miljard Zweedse kroon (423 miljoen euro). Dat is 24 procent meer dan een jaar eerder, als zaken als wisselkoersen en overnames niet worden meegerekend. Het verlies bedroeg 250 miljoen kroon, terwijl Viaplay een jaar eerder nog een winst van 32 miljoen kroon boekte.

Viaplay maakte onlangs bekend de prijzen voor abonnementen in Nederland met 2 euro per maand te verhogen tot 15,99 euro. Bij zijn kwartaalcijfers laat het bedrijf weten dat die hogere tarieven nodig zijn om de investeringen in nieuwe programma’s te financieren en de gestegen kosten te dekken. Het aantal Nederlandse abonnees steeg in het vierde kwartaal tot zo’n 1,2 miljoen.

In de laatste drie maanden van 2022 had het streamingplatform ook last van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Door het landentoernooi lagen nationale voetbalcompetities een tijdlang stil, terwijl die normaal gesproken veel kijkers trekken op Viaplay. Het aantal opzeggers van hun abonnement nam daarom tijdelijk toe, maar is nu weer gedaald.