Ahold Delhaize en Heineken centraal op Damrak na cijfers

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag uit naar de resultaten van supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken. Ahold Delhaize wist de omzet in het vierde kwartaal op te voeren en boekte een nettowinst van 809 miljoen euro. De winstmarge verbeterde iets, waarbij sterke kostenbesparingen deels teniet werden gedaan door hogere kosten voor lonen, transport en energie.

Heineken verkocht afgelopen jaar meer bier tegen hogere prijzen. De omzet en winst namen daardoor toe. Topman Dolf van den Brink sprak van sterke resultaten, ondanks de aanhoudende uitdagende omstandigheden. Ook dit jaar zal volgens de topman uitdagend blijven. De bierbrouwer handhaafde wel zijn verwachting voor een verdere winstgroei in 2023.

Ook wordt gelet op de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag naar buiten komen. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de impact van de inflatie op de uitgaven van consumenten. Dinsdag werd al bekendgemaakt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld in januari minder sterk is afgekoeld dan gehoopt. Dat zou kunnen betekenen dat de Amerikaanse centrale bank de rente verder gaat verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lagere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine verliezen te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten verloren woensdag terrein door de vrees voor verdere renteverhogingen in de Verenigde Staten. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,5 procent.

Op het Damrak openden ook tankopslagbedrijf Vopak en laadpalenmaker Alfen de boeken. Alfen zag de omzet vorig jaar flink stijgen tot bijna 440 miljoen euro. Topman Marco Roeleveld sprak van het sterkste jaar voor het bedrijf ooit. Ook voor dit jaar rekent Alfen op een verdere groei van de omzet naar een niveau van tussen 540 miljoen en 600 miljoen euro dankzij de aanhoudende grote vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s.

Vopak zag de omzet in het vierde kwartaal stijgen tot dik 355 miljoen euro en voldeed daarmee aan zijn eigen verwachtingen. De bezettingsgraad van de opslagtanks van het bedrijf liep op tot 90 procent door het vullen van de gasvoorraden door Europese landen. CM.com kwam eveneens met cijfers. De chat- en betalingsdienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal met 17 procent stijgen, maar waarschuwde wel voor prijsverhogingen in het eerste kwartaal.

De euro was 1,0708 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 78,32 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 84,87 dollar per vat.