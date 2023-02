Ahold Delhaize verkoopt meer, levert in op winst in Europa

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft afgelopen kwartaal meer verkocht, met name in de Verenigde Staten. Maar ook in Europa liep de omzet op, bijvoorbeeld bij de Nederlandse keten Albert Heijn. Wel had het bedrijf last van inflatie. De gestegen prijzen van producten konden niet helemaal worden doorberekend aan klanten aan deze kant van de Atlantische Oceaan en hier werd Ahold Delhaize dus wat minder winstgevend. In de VS was dat anders en ook voor het hele concern ging de winstmarge omhoog.

Topman Frans Muller vindt dat Ahold Delhaize veel heeft gedaan om boodschappen betaalbaar te houden en toch een stabiel resultaat neer te zetten. “We zien dat de voedselinflatie harder steeg dan de prijzen in onze winkels. Klanten weten ons daarom ook goed te vinden en we zien ons marktaandeel toenemen.” Klanten kopen ook meer huismerken, weet Muller.

Om de prijsstijgingen in de hand te houden werkt Ahold Delhaize meer met aanbiedingen, maar ook bespaarde het bedrijf zo’n 1 miljard euro aan kosten. Ook daar gaat zijn onderneming mee door, zegt Muller. Daarnaast praat Ahold Delhaize ook met leveranciers over hun prijzen. “De energieprijzen en grondstofprijzen dalen nu. We verwachten dat leveranciers dat ook weergeven in de prijzen die zij voor hun producten vragen.”

Door de huismerken heeft Ahold Delhaize een goed beeld van wat de kosten van bedrijven zijn, zegt Muller. “We nodigen onze leveranciers nu dan ook actief uit.” In die gesprekken gaat het ook over verdere aanbiedingen die de verschillende supermarktketens van het bedrijf uit Zaandam kunnen aanbieden.

Muller verwacht dat leveranciers hier uiteindelijk ook wel vatbaar voor zullen zijn. “Uiteindelijk wil iedereen groeien doordat ze meer producten verkopen, niet minder duurdere producten.” Stijgende omzetten met dalende volumes zijn volgens Muller “geen duurzaam scenario”.

De omzet van Ahold Delhaize steeg in het slotkwartaal met 15,9 procent tot 23,3 miljard euro. Voor heel 2022 was er een omzet van 87 miljard euro, wat ook ruim 15 procent meer was. Onder de streep hield Ahold Delhaize 2,5 miljard euro over, tegen 2,2 miljard euro in 2021.

De groei van de onlineverkopen bleef wat achter bij die in de winkels. “Maar dat komt deels door bol.com”, geeft Muller aan. De onlineverkoop van boodschappen bleef wel stijgen. “De verkoop van non-foodartikelen zakte in, maar daar zien we ook al tekenen van herstel”, geeft de topman aan. Bol.com bespaarde ook op de kosten.