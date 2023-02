Duitse luchthavens: duizenden geannuleerde vluchten door staking

Door de voorgenomen stakingen op Duitse luchthavens vrijdag moeten er naar verwachting 2340 vluchten worden geannuleerd, meldt de Duitse luchthavenvereniging ADV. Het gaat om binnenlandse en internationale vluchten.

“Het feit dat meer dan 295.000 reizigers zullen moeten lijden als gevolg van dit geschil is niet redelijk”, zeg Ralph Beisel, topman van de vereniging. “Oplossingen moeten aan de onderhandelingstafel worden gevonden en niet over de ruggen van passagiers.”

De Duitse vakbond Verdi had opgeroepen tot een staking in verschillende grote luchthavens in het land. Reizigers moeten daardoor rekening houden met vertragingen en geschrapte vluchten.

De bedoeling van de bond is om vrijdag de hele dag het werk neer te leggen in de luchthavens van M√ľnchen, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover en Bremen.

Aanleiding voor de stakingsoproep is een loonconflict tussen de vakbond en de overheid. Verdi en de ambtenarenvakbond DBB eisen een loonsverhoging van 10,5 procent of minstens 500 euro voor de bijna 2,5 miljoen werknemers van de federale en lokale overheidsdiensten.