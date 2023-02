Heineken denkt minder bier in Europa te verkopen door hoge prijs

Heineken verwacht dat de prijsstijgingen voor zijn bieren dit jaar de verkoop in Europa zullen raken. Op deze markt daalt de hoeveelheid verkocht bier en andere dranken van het concern in 2023, voorspelt topman Dolf van den Brink.

Het komt vooral door de hogere kosten voor verpakkingsmaterialen, die een groot deel van een biertje bepalen. Daarnaast zou het kunnen dat consumenten voorzichtiger worden met uitgaven aan zaken als bier doordat ze meer kwijt zijn aan boodschappen en hun energierekening, alhoewel dit volgens Van den Brink een groot vraagteken blijft. Tot nu toe bleef bier nog goed verkopen.

In andere opkomende markten rekent Heineken dit jaar nog wel op groei. Over de volle breedte zullen de volumes gelijk blijven aan die van 2022 of licht stijgen.

Vooruitblikkend op 2023 verwacht Heineken dat de kosten voor ingrediĆ«nten en energie per hectoliter bier met zo’n 16 tot 19 procent zullen stijgen. Het bedrijf is van plan het grootste deel van die extra uitgaven terug te verdienen door de prijzen voor zijn bieren verder te verhogen, maar financieel topman Harold van den Broek zegt dat het niet altijd lukt om iedere extra euro aan kosten door te berekenen.

“We hebben veel kosten bespaard. Maar een deel daarvan hebben we moeten gebruiken om die hogere kosten op te vangen”, zegt Van den Brink. Tot nu toe zijn de uitgaven met 1,7 miljard euro gedaald ten opzichte van 2019, het doel is om daar dit jaar 2 miljard euro van te maken. Dat is ook nodig om te kunnen blijven investeren in marketing en digitalisering.

Heineken behaalde vorig jaar een hogere omzet en winst door een combinatie van hogere prijzen, grotere hoeveelheden verkocht bier en een verschuiving naar premiumbieren. De omzet kwam uit op ruim 34,6 miljard euro. Als overnames en de verkoop van bedrijven niet worden meegerekend stegen de opbrengsten met 19 procent. De aangepaste nettowinst, voor eenmalige uitgaven en afschrijvingen, steeg met bijna 31 procent tot 2,8 miljard euro. Daarbij hielp het ook dat Heineken wereldwijd minder belasting hoefde te betalen.

Heineken schreef ook 88 miljoen euro af op zijn Russische activiteiten, die het bedrijf nog altijd probeert te verkopen. Toen de brouwer in maart vorig jaar aankondigde te vertrekken uit Rusland, verwachtte het bedrijf 400 miljoen euro af te moeten schrijven op dit onderdeel. Het is volgens Van den Brink vooral op juridisch vlak lastig om een verkoop van dit bedrijfsonderdeel af te ronden “omdat de regels in Rusland telkens veranderen”.