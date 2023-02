ING: extra regulering op huurmarkt remt nieuwbouw woningen

De kabinetsplannen voor het reguleren van veel huurwoningen in de vrije sector zetten waarschijnlijk een rem op de nieuwbouw van woningen. Daarvoor waarschuwen economen van ING. “Dat een groep vrijesectorhuurders door de huurregulering op korte termijn profiteert van lagere huren, is waarschijnlijk onvoldoende om te compenseren voor deze negatieve neveneffecten”, stellen zij.

Het kabinet heeft verschillende nieuwe regels bedacht die volgend jaar in moeten gaan en huurwoningen goedkoper zouden moeten maken. Maar volgens de kenners van ING pakken deze waarschijnlijk averechts uit en zal het woningaanbod uiteindelijk juist afnemen hierdoor. Dat komt omdat de uitvoering van woningbouwprojecten door de nieuwe regels waarschijnlijk vertraging oploopt.

Projectontwikkelaars zullen een deel van hun projecten mogelijk ook afblazen of voor onbepaalde tijd uitstellen, als het niet lukt om de business case straks via heronderhandeling weer sluitend te maken. Hierdoor houdt het woningtekort in Nederland waarschijnlijk langer aan. Dit voedt dan ook weer verdere huurstijgingen in het ongereguleerde deel van de huurmarkt, waardoor de betaalbaarheid van die woningen alleen maar zou afnemen.

“Huurregulering helpt dus niet om het woningtekort te lijf te gaan”, aldus de kenners van de bank in een rapport. Ze stellen dat de overheid er beter aan doet om de nieuwbouwproductie extra te stimuleren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een zogeheten planbatenheffing, een heffing over de waardestijging van grond als de gemeente daarop bebouwing toestaat.

Eerder deze week uitte makelaarsvereniging NVM ook al ernstige zorgen over “alle regulerende maatregelen” die er momenteel op woningverhuurders in de vrije sector worden afgevuurd. De maatregelen van woonminister Hugo de Jonge zouden “funest” zijn voor de gehele Nederlandse woningmarkt. De NVM wees er daarbij op dat de verhuur voor verhuurders onrendabel dreigt te worden, waardoor het aanbod aan huurwoningen zou kunnen afnemen. “In combinatie met de gestegen rente is het voor vrijwel alle middenhuurwoningen bij afloop van de huurovereenkomst nu rendabeler om ze te verkopen dan opnieuw te verhuren”, merkten de makelaars op.