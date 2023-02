AFM: onlinebeleggingsplatforms moeten beleggers beter sturen

Onlinebeleggingsplatforms moeten beleggers beter sturen. Dat vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die verschillende platforms heeft bekeken om een beeld te krijgen over hoe ze zijn ingericht. Het probleem is volgens de toezichthouder dat beleggers soms worden gestuurd om bepaalde keuzes te maken waarvan het nog maar de vraag is of die verstandig zijn. Daar tegenover staat dat beleggers via sturing ook wat meer de goede richting op kunnen worden geholpen.

De AFM noemt als voorbeeld het gebruik van standaardinstellingen voor het storten van geld op de beleggingsrekening. Sommige platforms bieden een directe bankoverschrijving via iDeal aan als standaard manier om geld te storten. Dat moedigt beleggers aan om te handelen met geld dat ze echt hebben. Maar andere platforms bieden standaard een creditcardbetaling aan, wat beleggers volgens de AFM aanmoedigt om te beleggen met geleend geld.

De toezichthouder vindt het noodzakelijk dat de platforms “bewuster” worden ingericht. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door in eerste instantie niet alle beleggingscategorieën te tonen. Zo kan een platform voorkomen dat de aandacht van beleggers direct wordt getrokken naar risicovollere beleggingen. Sommige platforms doen dit al.

De AFM roept op dat partijen in de branche hier meer rekening mee houden. “De manier waarop een online beleggingsplatform is ingericht, heeft effect op het gedrag van beleggers”, wordt daarbij benadrukt. De financiële waakhond heeft het rapport met het verkennende onderzoek ook met andere Europese toezichthouders en beleidsmakers gedeeld. Daarmee wil de AFM ervoor zorgen dat er meer discussie ontstaat over dit onderwerp.