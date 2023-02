NN lijdt nettoverlies door waardedaling vastgoed en aandelen

Verzekeraar NN heeft in de tweede helft van vorig jaar een nettoverlies geleden. Dat kwam vooral doordat beleggingen in vastgoed en aandelen minder waard werden toen de rentes hard begonnen te stijgen. Met de verzekeringsactiviteiten boekte het financiële concern nog wel een operationele winst.

Het nettoverlies kwam in de laatste zes maanden van 2022 uit op 444 miljoen euro, tegenover een winst van bijna 1,9 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst daalde ruim 17 procent tot 760 miljoen euro. Dat kwam deels doordat NN zijn afdeling voor vermogensbeheer heeft verkocht. Daarnaast presteerden de onderdelen voor levensverzekeringen in Nederland en Japan en de Europese tak minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Topman David Knibbe is zelf erg tevreden over het vermogen van NN om kapitaal te genereren, wat goed is voor de buffers die de verzekeraar moet aanhouden. In vergelijking met de tweede helft van 2021 haalde NN meer kapitaal op met zijn verzekeringsactiviteiten en het verstrekken van hypotheken. Dat zorgde er ook voor dat een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van verzekeraars, de Solvency II-ratio, eind vorig jaar iets was gestegen tot 197 procent. Eind juni was dat nog 196 procent.