Shell: Europese lng-vraag zorgt voor meer concurrentie met Azië

De toegenomen vraag vanuit Europa naar vloeibaar gemaakt aardgas (lng) zal de concurrentie met Azië vergroten voor extra leveringen van lng, terwijl het nieuwe aanbod de komende twee jaar beperkt zal blijven. Dat schrijft Shell in een rapport over de markt voor lng. Vanwege de oorlog in Oekraïne en de sterk gedaalde leveringen van Russisch aardgas is Europa bezig veel meer lng elders uit de wereld te importeren.

Volgens Shell importeerden Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, vorig jaar 121 miljoen ton lng. Dat is een stijging van 60 procent vergeleken met 2021. Dankzij die gestegen import en het milde winterweer kon Europa de gasvoorraden goed vullen en waren er geen gastekorten.

Ook ging daardoor de Europese gasprijs in het najaar hard omlaag nadat in augustus nog zeer hoge niveaus werden bereikt. Door die hoge prijzen importeerden landen in het zuiden van Azië juist minder lng en maakten landen als India en Bangladesh meer gebruik van steenkool. Ook de Chinese lng-import nam af vanwege de strikte coronabeperkingen die daar toen nog golden. Naar verwachting zal de lng-vraag uit China weer toenemen nu die beperkingen zijn opgeheven.

Door de scherp gedaalde gasleveringen van Rusland en de Europese wens om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen weg te nemen, wordt lng een steeds belangrijkere pilaar van de Europese energiezekerheid, aldus Shell. Om die import te ondersteunen worden ook steeds meer lng-terminals aangelegd in het noordwesten van Europa, waaronder in Nederland en Duitsland.

“De oorlog in Oekraïne heeft verreikende gevolgen gehad op de energieveiligheid in de wereld en gezorgd voor structurele veranderingen die waarschijnlijk de wereldwijde lng-industrie op lange termijn zullen beïnvloeden”, stelt Shell in het rapport.