Stevige winsten op Aziatische beurzen na optimisme over economie

De aandelenbeurzen in Azië zijn over een breed front omhooggegaan. De winsten volgen op bescheiden plussen van de beurzen in New York. Beleggers reageerden onder andere op sterker dan verwachte winkelverkopen in de Verenigde Staten, wat voor optimisme over de wereldwijde economie zorgde.

De beurs in Hongkong was in de regio de sterkste stijger, met een plus van 1,8 procent voor de Hang Seng-index. Bij de grootste winnaars zaten computerfabrikant Lenovo en internetconcern JD.com, met winsten tot ruim 8 procent. De beurs in Shanghai steeg 0,5 procent.

In Japan verwerkten beleggers het nieuws dat het handelstekort was opgelopen tot 3,5 biljoen yen (24,4 miljard euro). Dat is het hoogste tekort van de afgelopen decennia.

De Nikkei won evenwel 0,7 procent. Daarbij waren autofabrikanten de sterkste stijgers. Mitsubishi Motors, Nissan, Mazda en Subaru werden tot zo ’n 4,1 procent meer waard.

De All Ordinaries in Australië won zo’n 0,8 procent. De werkloosheid in het land steeg iets, terwijl economen in doorsnee hadden verwacht dat die gelijk bleef.

In Taiwan krabbelde chipfabrikant TSMC 0,6 procent op na het forse verlies een dag eerder. Toen werd bekend dat het investeringsbedrijf van Warren Buffett een groot deel van zijn belang in de halfgeleiderproducent had verkocht.