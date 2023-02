Werkloosheid licht gestegen in januari

De werkloosheid is in januari licht gestegen. In de eerste maand van het jaar zat 3,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder betaald werk, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is een iets hoger percentage dan in december, toen de werkloosheid 3,5 procent was. Maar gemeten over de afgelopen drie maanden was er nog steeds sprake van een daling van de werkloosheid, meldt het statistiekbureau. Over de maanden november, december en januari daalde het aantal werklozen gemiddeld met 2000 per maand.

Eerder deze week waarschuwde uitzendbureau Randstad dat de arbeidsmarkt nog altijd erg krap is en voorlopig ook zal blijven. Het aantal mensen op zoek naar een baan stijg weliswaar iets, maar het aantal vacatures blijft onverminderd hoog.

Vergeleken met december steeg het aantal WW-uitkeringen met 3,5 procent tot 154.000. Dat komt door seizoenseffecten, omdat in de winter minder werk voorhanden is in bijvoorbeeld de bouw en landbouw. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar verstrekte uitkeringsinstantie UWV juist 20 procent minder werkloosheidsuitkeringen in januari.

Het CBS meet ook iedere maand hoe groot de niet-beroepsbevolking is. Dat zijn mensen die om uiteenlopende redenen niet recent hebben gezocht naar een baan, of niet kunnen werken omdat ze bijvoorbeeld ziek of met pensioen zijn. Deze groep niet-werkenden kromp afgelopen maand met 21.000 mensen. Die daling is al twee jaar gaande, schrijft het statistiekbureau.