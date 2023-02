Air France-KLM positieve uitschieter op rood Damrak na cijfers

Air France-KLM was vrijdag een positieve uitschieter op het Damrak, dat een roodgekleurd beeld liet zien. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie, waar ook Transavia toe behoort, boekte afgelopen jaar een stevige winst dankzij het herstel van het vliegverkeer na de coronapandemie, en werd beloond met een koerswinst van 6,6 procent.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM leed in het laatste kwartaal van 2022 wel een verlies door de problemen op Schiphol, waardoor het bedrijf 170 miljoen euro aan inkomsten misliep. In het derde kwartaal was dat al 175 miljoen euro. Over heel 2022 schreef KLM wel zwarte cijfers. Zustermaatschappij Air France gaat daarnaast het laatste deel van de coronasteun van de Franse overheid aflossen.

Beleggers verwerkten echter de lagere slotstanden op Wall Street, waar de rentevrees weer terugkeerde na een sterker dan verwachte toename van de Amerikaanse producentenprijzen. De inflatie in de grootste economie ter wereld lijkt daarmee minder sterk af te koelen dan gehoopt waardoor de Federal Reserve de rente waarschijnlijk verder zal moeten verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.

De AEX-index in Amsterdam noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent lager op 761,51 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1030,32 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,3 procent.

Zorgtechnologieconcern Philips was de grootste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een verlies van ruim 2 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van gegevens van de Amerikaanse toezichthouder FDA dat er nieuwe problemen zijn ontdekt bij de beademingsapparaten van Philips. Volgens een woordvoerder van Philips zijn die problemen bij de Trilogy-beademingsapparaten echter in november al bekendgemaakt.

Heineken daalde 0,4 procent. De brouwer heeft voor 1 miljard euro aan aandelen Heineken en Heineken Holding teruggekocht van Femsa. Het Mexicaanse drankenbedrijf liet donderdag al weten zijn resterende aandelenbelang in Heineken te willen verkopen.

Heijmans zakte 2,8 procent. De bouwer boekte vorig jaar meer omzet en winst. Topman Ton Hillen sprak van sterke resultaten, mede dankzij het goedgevulde orderboek. De bouwer leverde afgelopen jaar wel minder nieuwe woningen op door de recente afkoeling van de huizenmarkt. Concurrent BAM leverde dik 4 procent in. Donderdag won BAM nog zo’n 6 procent na goed ontvangen resultaten. Detacheerder Brunel, die ook met cijfers kwam, verloor 2,1 procent.

De euro was 1,0639 dollar waard, tegen 1,0674 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 77,21 dollar. Brentolie zakte 1,5 procent in prijs tot 83,85 dollar per vat.