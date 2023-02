Air France-KLM: samenwerking of overname TAP erg interessant

Een samenwerking met of overname van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP zou voor Air France-KLM “zeer interessant” zijn. Dat heeft topman Ben Smith van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern gezegd. Zowel de geografische ligging van de thuisbasis van TAP in Lissabon als het sterke netwerk richting Brazilië maakt de Portugezen interessant voor Air France-KLM. De Portugese overheid zou TAP binnenkort willen privatiseren.

Air France-KLM kan weer naar fusies en overnames kijken omdat de beide luchtvaartmaatschappijen die het concern hun naam geven in april van de staatssteun af willen. Air France betaalt dan het laatste deel terug aan Frankrijk en KLM vervangt een door de Nederlandse overheid gegarandeerde leenfaciliteit voor een krediet bij commerciële banken.

Eerder had Air France-KLM ook interesse in een samenwerking met ITA, de doorstart van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Maar de Italiaanse overheid koos voor een samenwerking met het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa. “We waren vooral geïnteresseerd in een betere positie op de luchthaven Linate bij Milaan”, verklaart Smith. “Maar we hebben op eigen kracht slots voor KLM en extra slots voor Air France gekregen, dus we vinden het niet zo heel erg dat die samenwerking er niet is gekomen.”

Een verdere consolidatie in de Europese luchtvaartsector zit eraan te komen, stelt Smith. “Er zijn een paar kleinere Europese luchtvaartmaatschappijen die de komende tijd deel zullen moeten worden van een groter concern of daar nauw mee moeten gaan samenwerken”, verwacht de Canadees, die aangeeft dat Air France-KLM een goede partij is voor dergelijke avances. Als Air France-KLM overnames of samenwerkingen aangaat moeten die wel meteen bijdragen aan de winst, aldus Smith.