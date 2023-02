Amazon verplicht werknemers drie dagen naar kantoor te komen

Webwinkelconcern Amazon verplicht werknemers vanaf mei om minstens drie dagen per week naar het kantoor te komen. Daarmee scherpt de top van het techbedrijf zijn regels voor de aanwezigheid op de werkvloer aan. Eerder mochten lagere managers bepalen hoe vaak hun teamleden op kantoor moesten verschijnen of thuis mochten werken.

Volgens topman Andy Jassy is het voor werknemers gemakkelijker samenwerken en onderzoek doen als ze samen in een ruimte zijn. Vooral voor het opdoen van nieuwe ideeën zou het beter zijn om fysiek bij elkaar te komen. Ook zijn collega’s dan beter in staat contact te onderhouden, voert hij als reden aan.

Tijdens de coronapandemie werd thuiswerken in grote delen van de wereld de norm, om besmettingen met Covid-19 op de werkvloer te voorkomen. Maar nu de pandemie grotendeels ten einde is, keren veel werknemers weer terug naar kantoor.

Naast Amazon hebben ook andere grote techconcerns de regels voor thuiswerken aangescherpt. Zo eisen onder andere Apple, Google-moeder Alphabet en Microsoft dat werknemers een minimaal aantal dagen op de werkvloer zijn.