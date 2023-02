Opluchting bij Woonbond om aangepast voorstel huurtoeslagen

De Woonbond, belangenvereniging voor huurders, is “opgelucht” dat de regels voor de huurtoeslag minder ingrijpend veranderen dan in eerdere plannen van het kabinet zou gebeuren. Eerder wilde de regering overstappen op een subsidie waarvan het bedrag afhing van een ‘normhuur’, in plaats van de daadwerkelijk betaalde huur. Dit plan is geschrapt in een nieuw wetsvoorstel na de kritiek dat veel huishoudens er hierdoor financieel op achteruit zouden gaan.

“Het kabinet heeft onze kritiek ter harte genomen en dat is te prijzen. Met de hoge huurprijzen en alle andere gestegen kosten is een verlaging van de huurtoeslag wel het slechtst denkbare. Gelukkig is die donkere wolk nu verdreven”, zegt directeur Zeno Winkels van de Woonbond.

Die organisatie wijst verder op twee positieve veranderingen aan het huurtoeslagenstelsel die het kabinet wil doorvoeren. In de toekomst geldt geen bovengrens meer voor de huren waarvoor mensen huurtoeslag mogen aanvragen. Ook daalt de leeftijdsgrens van 23 naar 21 jaar, stipt de Woonbond aan.

Maar er klinkt ook kritiek. Een aantal huurders zou tegen een verlaging van de toeslag aanlopen doordat ze bepaalde servicekosten niet meer mogen meenemen in de berekening van de subsidie.

Ook woningcorporaties zijn overwegend positief over het aangepaste wetsvoorstel. Maar hun koepelorganisatie Aedes heeft ook kanttekeningen. Zo krijgen alle huurders 4 euro minder huurtoeslag. “De verlaging van 4 euro voor iedereen lijkt beperkt, het gaat echter over veel mensen die op het moment al moeite genoeg hebben de touwtjes aan elkaar te knopen”, stelt de organisatie.