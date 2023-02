Nederlandse industrie boekte hogere omzet door gestegen prijzen

De Nederlandse industriële sector heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een hogere omzet op jaarbasis geboekt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de stijging toeschrijft aan de gestegen prijzen. Met name de voedings- en genotmiddelenindustrie wist te profiteren, evenals de aardolie-industrie. Wel gingen er in de laatste maanden van 2022 meer bedrijven failliet in de sector.

Het CBS noemt geen exacte cijfers, enkel de procentuele veranderingen. Op jaarbasis wist de industriële sector gemiddeld bijna 13 procent meer omzet te genereren. In de voedings- en genotmiddelenindustrie stegen de inkomsten met bijna 19 procent. De afzetprijzen in deze sector stegen met ruim 19 procent.

Uitschieter is de aardolie-industrie, waar de omzet omhoogging met ruim 33 procent. In die branche schoten de prijzen eveneens omhoog (plus 39,5 procent), wat de inkomsten stuwde. De enige omzetdaling (min 0,8 procent) is te zien in de textiel-, kleding- en leerindustrie.

Het aantal faillissementen viel van oktober tot en met december 65 procent hoger uit dan een jaar geleden. Aan het einde van 2022 werden 61 industriële bedrijven failliet verklaard, in dezelfde periode een jaar eerder waren dat er 37. Een verklaring daarvoor geeft het CBS niet.