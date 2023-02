Helft bedrijven heeft moeite met doorberekenen hogere kosten

De helft van de Nederlandse bedrijven kan gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie en grondstoffen nog steeds niet of nauwelijks doorberekenen aan hun klanten. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan ruim 45 procent van de ondernemers in het eerste kwartaal van 2023 een klein deel van de kostenstijgingen doorberekenen. Zo’n 6 procent zegt dit helemaal niet te kunnen.

Ondernemers hadden in 2022 en 2021 te maken met prijsstijgingen. Deze doorberekenen was het moeilijkst voor ondernemers in de verhuur en handel van vastgoed en in de landbouw. In deze sectoren lukt het zo’n 22 procent niet om gestegen kosten te compenseren door hun prijzen te verhogen. Het lukt 55 procent van de vastgoedondernemers wel om een klein deel door te berekenen. Voor landbouwers is het iets lastiger, ongeveer 46 procent kan dit. Prijsstijgingen zijn voor meer dan de helft van de ondernemers de meest zorgwekkende ontwikkeling voor hun bedrijf dit jaar, aldus het CBS.

Ook lukt het nu minder vaak om hogere kosten volledig door te berekenen. Begin vorig jaar kon 4,7 procent dit, in het huidige kwartaal 3,6 procent. Toch denken zeven op de tien ondernemers vorig jaar winst te hebben gemaakt. Vooral veel bouwbedrijven vinden dat ze een goed jaar achter de rug hebben.