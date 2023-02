KLM: schrappen vluchten niet nodig na nieuwe beperkingen Schiphol

KLM hoeft geen vluchten te schrappen als gevolg van de nieuwe beperkingen voor het aantal reizigers die Schiphol heeft aangekondigd. Wel heeft het besluit van Schiphol tot gevolg dat KLM de verkoop van tickets zal afremmen op de Nederlandse markt, laat de luchtvaartmaatschappij weten in een reactie.

Schiphol gaat het aantal reizigers dat in de meivakantie vertrekt vanaf de luchthaven beperken met 5 procent. Dat heeft Schiphol nu definitief bekendgemaakt, na overleg met bagageafhandelaars en luchtvaartmaatschappijen. Dit geldt enkel voor de ochtenduren, volgens de luchthaven vormen die de piekmomenten van de dag. Met de beperking wil de luchthaven het risico op “onacceptabele vertragingen voor reizigers” verkleinen.

KLM noemt het “teleurstellend” dat Schiphol zich nu toch genoodzaakt ziet het aantal vertrekkende passagiers op piekdagen in de meivakantie te beperken. Maar de maatschappij heeft in haar netwerkplanning al rekening gehouden met mogelijke tekorten bij het eigen grondpersoneel en de beveiliging op de luchthaven. Ondertussen ziet KLM in de eigen werving van personeel naar eigen zeggen een positieve ontwikkeling.

De impact voor KLM valt dus mee, maar dat neemt volgens de maatschappij niet weg dat heel belangrijk is dat de problemen op Schiphol worden opgelost. “We willen benadrukken dat het van het grootste belang is dat alle partijen op de luchthaven werk blijven maken van de werving van personeel, zodat reizigers ook op de lange termijn met vertrouwen kunnen reizen.”