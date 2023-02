Onlinebank bunq maakte in slotkwartaal 2022 voor het eerst winst

Onlinebank bunq heeft afgelopen kwartaal voor het eerst een nettowinst geboekt. Al eerder lukte het de bank om operationele winst te boeken, maar nog nooit eerder bleef er ook na belastingen geld over. Bunq werd tien jaar geleden opgericht.

Eind 2021 bereikte de onlinebank het break-evenpunt, waarbij de kosten precies gedekt worden door de inkomsten. Daardoor haalde de financiële instelling al heel 2022 een operationele winst. Maar als er nog rekening moest worden gehouden met zaken als rentebetalingen en belastingen was er nog altijd verlies. Tot het slotkwartaal van afgelopen jaar dus, toen er 2,3 miljoen euro nettowinst werd behaald.

De inkomsten uit abonnementen gingen in de laatste drie maanden van vorig jaar ruim een derde omhoog ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De gebruikerstegoeden lagen haast twee derde hoger dan een jaar eerder, op 1,8 miljard euro.

Sinds een investering van buitenaf in 2021 heeft bunq verschillende overnames gedaan van buitenlandse fintechs. De bank wil over de grens blijven groeien en is naar eigen zeggen de op één na grootste neobank van Europa. Die term gebruikt de bank zelf voor niet-traditionele nieuwe banken zoals die in verschillende Europese landen van start gingen.