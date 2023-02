Aandacht voor cijfers Besi en notulen rentevergadering Fed

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van Besi. De chiptoeleverancier zag de omzet in het vierde kwartaal met dik 18 procent dalen door de aanhoudende zwakke marktomstandigheden. Het bedrijf presteerde daarmee in lijn met de eigen verwachtingen. Besi haalde wel flink meer orders binnen. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf echter op een vlakke tot 10 procent lagere omzet, aangezien veel orders pas in het tweede en derde kwartaal worden geleverd.

Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de meest recente rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Dinsdag laaiden de rentezorgen op Wall Street weer op en doken de Amerikaanse beursgraadmeters flink in het rood.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op een lagere opening. Ook de andere Europese beurzen lijken met verliezen te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag ook omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,3 procent in de min door koersverliezen in de techsector. Ook de grote Chinese techbedrijven lieten overwegend verliezen zien na de forse koersdalingen een dag eerder. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent.

Naast Besi kwam ook AEX-bedrijf Wolters Kluwer met cijfers. De informatieleverancier zag de omzet afgelopen jaar met 14 procent stijgen tot 5,5 miljard euro. Ook de operationele winst nam flink toe. Voor dit jaar rekent het concern op een verdere winstgroei. Het bedrijf gaat in 2023 daarnaast tot 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Sinds het begin van dit jaar heeft Wolters Kluwer al voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht.

Bij de middelgrote bedrijven openden verzekeraar ASR en koffieconcern JDE Peet’s de boeken. ASR liet weten dat het samenvoegen van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon met die van ASR volgens plan verloopt en “op zijn vroegst” begin juli wordt afgerond. De verzekeraar zag zijn nettowinst vorig jaar met ruim 22 procent dalen tot 733 miljoen euro.

JDE Peet’s, het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en de thee van Pickwick, wist de omzet vorig jaar op te voeren dankzij prijsverhogingen. Daarbij stegen de prijzen voor koffie en thee met ruim 14 procent in vergelijking met 2021, terwijl de hoeveelheid verkochte producten met bijna 13 procent daalde.

De euro was 1,0658 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 75,88 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 82,59 dollar per vat.