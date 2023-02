Besi en Wolters Kluwer aan kop in lagere AEX na resultaten

Besi en Wolters Kluwer waren woensdag de grote winnaars in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Beleggers waren duidelijk te spreken over de resultaten van de twee hoofdfondsen. Chiptoeleverancier Besi zag de omzet in het vierde kwartaal dalen door de aanhoudende zwakke marktomstandigheden, maar haalde wel flink meer orders binnen. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 8 procent.

Wolters Kluwer steeg ruim 3 procent. De informatieleverancier zag de omzet afgelopen jaar met 14 procent stijgen tot 5,5 miljard euro. Ook de operationele winst nam flink toe. Voor dit jaar rekent het concern op een verdere winstgroei. Het bedrijf keert ook meer dividend uit en gaat in 2023 tot 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 756,57 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1022,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,6 procent.

Bij de middelgrote bedrijven openden verzekeraar ASR en koffieconcern JDE Peet’s de boeken. ASR (plus 1,7 procent) liet weten dat het samenvoegen van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon met die van ASR volgens plan verloopt en “op zijn vroegst” begin juli wordt afgerond.

JDE Peet’s daalde 0,6 procent. Het moederbedrijf van koffiemerk Douwe Egberts en de thee van Pickwick wist de omzet vorig jaar op te voeren dankzij prijsverhogingen. Daarbij stegen de prijzen voor koffie en thee met ruim 14 procent, terwijl de hoeveelheid verkochte producten met bijna 13 procent daalde.

Avantium dikte 6,5 procent aan. Het bedrijf heeft een samenwerking gesloten met het Amerikaanse Origin Materials om de massaproductie van furaandicarbonzuur (FDCA) en plantaardig geproduceerd plastic (PEF) te versnellen. Deze materialen moeten uitkomst bieden voor het afvalprobleem met plastic verpakkingen.

In Parijs won Danone 1 procent. Het Franse voedingsconcern boekte de sterkste omzetgroei in meer dan tien jaar dankzij prijsverhogingen. Stellantis steeg 1,8 procent. Het Frans-Italiaanse autoconcern gaat voor zo’n 1,4 miljard euro aan eigen aandelen inkopen na recordresultaten in het afgelopen jaar.

Rio Tinto zakte 1,8 procent in Londen. Het mijnbouwbedrijf boekte minder winst door lagere prijzen voor ijzererts en koper en keert minder dividend uit. De Britse bank Lloyds Banking Group, die ook met cijfers kwam, verloor 1,6 procent.

De euro was 1,0655 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 75,84 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 82,57 dollar per vat.