CBS: een op twintig Nederlanders wisselde van baan in 2022

Afgelopen jaar veranderden gemiddeld 363.000 werknemers per kwartaal van baan, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt volgens het statistiekbureau neer op 4,7 procent van de werknemers of iets minder dan een op de twintig werkenden.

Vaak zijn werknemers die van baan wisselen relatief kort in dienst. Haast 60 procent werkt ergens minder dan twee jaar als ze naar een nieuwe baan vertrekken. Het gaat relatief vaak om scholieren en studenten met een baan of bijbaan. Slechts 17 procent werkte vijf jaar of langer bij een werkgever op het moment dat ze verkasten.

De meeste baanwisselingen vonden afgelopen jaar plaats in de logistiek, zoals chauffeurs of laders en lossers. Ook bij bijvoorbeeld kassamedewerkers en callcentermedewerkers en in de horeca was er een groot verloop. Onder mensen die al langer ergens in dienst waren, gingen vooral verkopers in winkels ergens anders werken. Overheidsambtenaren en militairen waren juist relatief honkvast.

De meeste mensen die van baan wisselden hadden een tijdelijk contract, waren uitzendkracht of bijvoorbeeld oproep- of invalkracht. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar was deze groep goed voor zo’n twee derde van alle wisselingen. Mensen met een vast contract ruilden heel afgelopen jaar iets vaker van baan dan in 2021.