Cybersecuritybedrijf Palo Alto stijgt op afwachtend Wall Street

Palo Alto Networks behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan analisten en beleggers hadden verwacht en verhoogde ook zijn winstprognose voor het huidige kwartaal. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van ruim 10 procent.

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend. Later op de dag worden namelijk de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Dinsdag laaiden de rentezorgen op Wall Street al op en kenden de Amerikaanse beursgraadmeters de slechtste beursdag van dit jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 33.193 punten. De hoofdindex gaf dinsdag de jaarwinst weer uit handen. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4001 punten. De Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 11.535 punten. De techbeurs raakte een dag eerder 2,5 procent kwijt.

Coinbase steeg 3,9 procent. De cryptobeurs leed afgelopen kwartaal een nettoverlies van 557 miljoen dollar en zag de omzet met bijna 75 procent dalen door de onrust in de cryptowereld die volgde op de ineenstorting van concurrent FTX. De resultaten van huizenbouwer Toll Brothers vielen in de smaak. Ook heeft het bedrijf de vraag zien aantrekken sinds het begin van het jaar. Het aandeel klom ruim 4 procent.

Intel ging 0,8 procent omhoog. De Amerikaanse chipmaker gaat het kwartaaldividend verlagen om te zorgen dat het bedrijf voldoende kapitaal heeft in onzekere tijden. Al eerder had Intel gewaarschuwd in het eerste kwartaal verlies te gaan lijden.

CoStar Group kelderde meer dan 5 procent. De dienstverlener aan de vastgoedsector gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal. Baidu steeg 4,2 procent. Het Chinese internetbedrijf, dat ook een notering heeft in New York, boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en zag de nettowinst bijna verdrievoudigen. Ook gaat het concern voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Sigma Lithium ging haast 4 procent omhoog. Dinsdag won de lithiumproducent nog dik 16 procent nadat persbureau Bloomberg meldde dat Tesla een overname van het bedrijf onderzoekt. Lithium is een belangrijke grondstof voor batterijen voor elektrische auto’s.

De euro was 1,0651 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 75,70 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 82,26 dollar per vat.