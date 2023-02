Motorliefhebber kan hart weer ophalen op ‘motorwalhalla’ Utrecht

Na twee jaar afwezig te zijn geweest door corona kunnen motorliefhebbers vanaf donderdag weer naar de MOTORbeurs in de Jaarbeurs Utrecht. De organisatoren verwachten een enorme opkomst. “Het is nog nooit zo hard gegaan met de voorverkoop in het 37-jarige bestaan van de tentoonstelling”, zegt een woordvoerster.

In de afgelopen twee jaar kon het evenement niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Volgens de woordvoerster is er dit jaar voor ieder wat wils op het “motorwalhalla”. Zo kunnen snelheidsduivels zich vergapen aan de nieuwste supersportmotoren en een ‘meet-and-greet’ doen met coureurs. “Bij ons thema ‘performance’ draait alles om adrenaline en de racesport”, zegt de woordvoerster. Sleutelaars, mensen die hun motor helemaal zelf naar eigen wens willen maken, kunnen tips krijgen van professionals over zaken als het zelf in elkaar zetten van spaakwielen, airbrushen en het maken van zadels.

Op het zogeheten ‘Motormeidenplein’ krijgen vrouwen workshops over het ‘customizen’ van hun motorkleding en is er een modeshow en fotoshoot. Ook is er een speciale plek op de beurs waar mensen hun motorpassie kunnen delen. “Je vindt hier motorclubs, motorrijders die zich gezamenlijk inzetten voor goede doelen, single motorrijders op zoek naar liefde en motorrijders met een bepaalde geloofsovertuiging.”

Naast nieuwe motoren zijn ook veel tweedehands exemplaren terug te vinden in de Jaarbeurshallen. Ook zijn er dit jaar veel elektrische en nieuwe motormerken vertegenwoordigd, zoals het Zweedse RGNT Motorcycles, het Britse MUTT en het Chinese Voge.

De grote namen Honda en Yamaha ontbreken dit jaar. “Ondanks dat de bezoekers aangeven dat ze al het motornieuws op één plek willen zien, kiezen sommige importeurs ervoor om hun marktintroducties via hun eigen kanalen te tonen”, aldus de zegsvrouw. Nooit eerder telde ons land zoveel motorfietsen. Branchevereniging BOVAG maakte in aanloop naar de beurs bekend dat volgende maand de 800.000e registratie van een motor plaatsvindt in Nederland. Eind vorig jaar hadden ruim 1,5 miljoen mensen een motorrijbewijs.

De MOTORbeurs Utrecht, die jaarlijks ongeveer 100.000 bezoekers trekt, begint donderdag en duurt tot zondag 26 februari.