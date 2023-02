Uitzendbureaus ABU koppelen huur los van arbeidscontract

Uitzendbureaus die lid zijn van koepelorganisatie ABU verplichten zich voortaan om het arbeidscontract voor arbeidsmigranten te scheiden van het huurcontract. Dit moet voorkomen dat uitzendkrachten uit het buitenland meteen dakloos raken als ze hun baan verliezen.

Een woordvoerster van ABU zegt dat veel leden de huur en het arbeidscontract al scheiden. Het zou dus vooral om een formalisering gaan. De belangenorganisatie met zo’n 520 uitzendbureaus als lid maakt de stap bekend in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over goed verhuurderschap.

De ABU zegt zo’n 65 procent van de Nederlandse uitzendbureaus te vertegenwoordigen. Er zijn bij de organisatie vooral zorgen over uitzendbureaus die niet zijn ingeschreven bij de ABU of branchevereniging NBBU.

Bij dat deel dat “onder de radar” opereert zouden de meeste misstanden met arbeidsmigranten plaatsvinden, bijvoorbeeld op het vlak van uitbuiting of slechte woonomstandigheden, stelt een ABU-woordvoerster. De organisatie pleit daarom al langer voor meer handhaving door de Arbeidsinspectie.

Ook zijn leden van de ABU voorstander van een verplicht certificaat om een uitzendbureau te mogen beginnen. Nu mag nog iedereen een uitzendbureau beginnen, maar een wetsvoorstel dat dit voorjaar naar de Tweede Kamer gaat moet daar verandering in brengen.