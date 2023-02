Amerikaanse economie groeide toch iets minder hard

De Amerikaanse economie is in de laatste maanden van vorig jaar toch iets minder hard gegroeid dan eerder gedacht. Bij een tweede raming meldde de Amerikaanse overheid een groei van 2,7 procent tegenover 2,9 procent bij de eerste schatting. De lagere groei had te maken met minder hoge uitgaven door consumenten dan eerder gemeld.

Het groeicijfer voor de Amerikaanse economie lijkt hoog vergeleken met hoe de meeste Europese landen hun groei berekenen. Dat komt omdat de VS het cijfer annualiseren. Dat houdt in dat ze het kunstmatig doortrekken alsof de groei een heel jaar op hetzelfde niveau blijft. De groei van 2,7 procent komt volgens de methode die in Nederland wordt gehanteerd overeen met een kleine 0,7 procent groei.

De groei van de Amerikaanse economie over heel 2022 veranderde niet door de kleine bijstelling. Die bleef op 2,1 procent.