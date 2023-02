Een holding heeft nog altijd bepaalde voordelen!

Dat steeds meer mensen een paar euro willen bijverdienen met een eigen bedrijf, was al bekend toen het CBS bekend maakte dat Nederland weer meer ondernemers kende. Belangrijk is de nuance dat dit veel gaat over zelfstandig ondernemers. Deze ondernemers krijgen echter de smaak dan ook wel te pakken en richten een holding op om hun zzp-werk uit te breiden. Vorige maand werd bijvoorbeeld bekend dat Max Verstappen zijn holding in Luxemburg aanhoudt, ondanks dat de belastingvoordelen daar recentelijk zijn afgeschaft voor buitenlandse bedrijven. Dit doet vermoeden dat het hebben van een holding bepaalde voordelen met zich meebrengt.

Een holding

Voor duidelijk kan worden welke voordelen er gepaard gaan met een holding, is het goed om te weten wat een holding eigenlijk is. Een holding wordt ook wel een tweede bv genoemd. Waar je gelukkig zelf niet persoonlijk aansprakelijk bent bij een bv, is het wel heel naar als al je vermogen in een bv zit en deze gaat bijvoorbeeld failliet. Het oprichten van een holding kan dan uitkomst bieden. Een holding is eigenlijk een soort moeder bv en de bv of bv’s die daaronder hangen zijn dan de dochters. Een holding levert zelf geen diensten en werkzaamheden, maar heeft wel recht om bezittingen te gebruiken. Uiteindelijk wordt het werk verricht vanuit de ‘dochters’, de bv’s die onder de holding hangen.

De voordelen

Het oprichten van een bv heeft voordelen zoals de bescherming van het privévermogen van de ondernemer. Bij een faillissement is het echter nog heel pijnlijk, gezien het vermogen dat in de bv zit. Met een holding is ook het risico om dat vermogen kwijt te raken sterk verminderd. Het vermogen zit dan namelijk in de holding en niet in de bv die daaronder hangt. De risicovolle bv zal dan geen probleem zijn voor het vermogen binnen de holding. Daarnaast biedt een holding op financieel gebeid ook voordelen. Zo heeft een holding een lager belastingtarief met dividenduitkering en bestaat er de mogelijkheid om een hypotheek te verstrekken vanuit de holding. Ook het herinvesteren van geld, kan vanuit een holding belastingvrij.

Hulp van de vakman

Net als het oprichten van een bv brengt een holding oprichten even wat regelwerk met zich mee. Het kan dan een goede zet zijn om een notaris de holding op te laten richten. Op die manier hoeft men zich geen zorgen te maken over het papierwerk en dergelijken. Bij het oprichten van een holding moet er ook rekening worden gehouden met verschillende punten. Zeker op gebied van belastingen moet de ondernemer de risico’s namelijk wel in ogenschouw houden. Daarnaast is het voor een ondernemer ook fijn om alle kosten en administratie onder één dak verzameld te hebben.