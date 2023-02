Etos-personeel krijgt tijdelijk eigen cao met 5 procent meer loon

Het personeel van drogisterijketen Etos krijgt 5 procent meer salaris. Dat heeft moederbedrijf Ahold Delhaize afgesproken met vakbonden FNV en CNV nadat het personeel meerdere keren had gestaakt. De cao geldt tot halverwege dit jaar, daarna is het de bedoeling dat Etos samen met andere bedrijven in de branche tot één cao komt zoals ook de afgelopen jaren het geval was.

De afgelopen periode staakten medewerkers acht verschillende dagen. Daarbij sloten telkens verschillende filialen van de winkelketen de deuren.

In totaal heeft Etos ruim vijfhonderd winkels in Nederland. De nu afgesloten cao geldt alleen voor de winkels die eigendom zijn van Ahold Delhaize. De franchisewinkels hebben een eigen cao.